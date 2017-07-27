ساوثجيت: روني قد يعود إلى منتخب إنجلترا

فتح جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، الباب لإمكانية عودة واين روني، نجم نادي إيفرتون المنتقل حديثًا، إلى صفوف المنتخب في الفترة القادمة.

ورغم استبعاد روني، عن مباراتي إسكتلندا وفرنسا في إنجلترا في يونيو، إلا أنه قد يعود مرة أخرى إلى صفوف منتخب الأسود الثلاثة.

ويذكر أن واين روني، قد انتقل إلى إيفرتون في صفقة انتقال حر، قادمًا من مانشستر يونايتد.

وأضاف ساوثجيت، في تصريحات صحفية، أن أهم شيء بالنسبة لروني هو اللعب بطريقة منتظمة، مشيرًا إلى أنه في الدوري الإنجليزي هناك 70 لاعبًا إنجليزيًا فقط، حيث لا يمكن أن يتجاهل أحد منهم.

وتابع “حينما يشارك روني جيدًا مع الفريق، ويقدم أداء جيد، سيكون هذا سبب داعي لعودته مرة أخرى إلى المنتخب الإنجليزي”.

وأردف “يسعدني طموحه في التدريبات قبل الموسم، وروني لاعب رائع، وجميع اللاعبين يعرفون من هو روني”.

واختتم “روني يعطي الخبرة للشباب، وفهو مثلًا للاعب المتوج بالألقاب، وهو معلم للاعبين الصغار”.

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