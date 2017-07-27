كوتينيو يوافق على عقد برشلونة ويطلب من ليفربول الرحيل

يبدو أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو يقترب من الرحيل عن ناديه ليفربول الإنجليزي والانتقال لبرشلونة الإسباني بعد مفاوضات كثيرة ورغبة من العملاق الكتالوني في ضمه.

كانت تقارير الصحف الإسبانية قد أكدت مؤخرًا أن العملاق الكتالوني قدم عرض بـ89 مليون يورو ولكن إدارة الريدز ترغب في 100 مليون من أجل التخلي عن اللاعب.

ومن جانب “راس1” فقد كشفت أن الدولي البرازيلي قد توصل لاتفاق مع العملاق الكتالوني حول العقد الجديد وطلب من إدارة النادي الإنجليزي السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الحالي.

كانت إدارة البلوجرانا تمر بفترة صعبة مؤخرًا بسبب تقارير رحيل النجم نيمار دا سيلفا لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن النادي الباريسي يسعى لدفع 222 مليون يورو من أجل نجم البلوجرانا هذا الصيف ولكن الإدارة تسعى بكل قوة للحفاظ عليه.

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