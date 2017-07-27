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مباراة الريال القادمة قد تمنح برشلونة اللقب الأول

مباراة الريال القادمة قد تمنح برشلونة اللقب الأول

By admin
27 يوليو، 2017
1988
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قد يمنح نادي ريال مدريد الإسباني غريمه برشلونة أولى ألقاب الموسم الحالي وهي بطولة كأس الأبطال الدولية الودية والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابعت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن برشلونة قد فاز في مبارتين بتلك البطولة امام يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويتبقى تلك المباراة.
المباراة تقام في ميامي يوم 30 جوان الجاري ويهدف البلوغرانا إلى التحضير لها بطريقة جيدة مع المدرب ارنستو فالفيردي.
برشلونة سيواجه الريال مرة أخرى يوم 12 أوت القادم في جولة الذهاب ببطولة كأس السوبر الإسباني في ملعب كامب نو.
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