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ايمري يتمسك بهدف برشلونة ليستمر مع الفريق

ايمري يتمسك بهدف برشلونة ليستمر مع الفريق

By admin
29 يوليو، 2017
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تمسك اوناي ايمري المدير الفني الحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف برشلونة الإسباني وهو الإيطالي الدولي ماركو فيراتي متوسط الفريق.
وقال ايمري في تصريحات تنقلها صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية: فيراتي هو اللاعب الذي قدم نفسه بصورة مميزة مع النادي ، ولديه شخصية كبيرة لقيادة الفريق بالمباريات.
وتابع: أنه يعطي كل شئ من أجل هذا القميص ويدافع عنه بضراوة ، فهو اللاعب الذي قد تطور مع سان جيرمان ، وأنا أشعر بالهدوء لمستقبله.
وأنهى تصريحاته: أنه يحضر بصورة قوية للتواجد بالموسم الجديد مع الفريق.
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