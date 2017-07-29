ايمري يتمسك بهدف برشلونة ليستمر مع الفريق

تمسك اوناي ايمري المدير الفني الحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف برشلونة الإسباني وهو الإيطالي الدولي ماركو فيراتي متوسط الفريق.

وقال ايمري في تصريحات تنقلها صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية: فيراتي هو اللاعب الذي قدم نفسه بصورة مميزة مع النادي ، ولديه شخصية كبيرة لقيادة الفريق بالمباريات.

وتابع: أنه يعطي كل شئ من أجل هذا القميص ويدافع عنه بضراوة ، فهو اللاعب الذي قد تطور مع سان جيرمان ، وأنا أشعر بالهدوء لمستقبله.

وأنهى تصريحاته: أنه يحضر بصورة قوية للتواجد بالموسم الجديد مع الفريق.