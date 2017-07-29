باريس ينضم للأرسنال في الصراع على جناح اليوفي

أكدت تقارير صحفية ان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد أنضم للصراع على لاعب فريق يوفنتوس خوان كوادرادو.

ونشر موقع الكالتشيو ميركاتو الإيطالي أن البي أس جي قد انضم للجانرز في المنافسة على جناح اليوفي.

وقد أشارت التقارير الصحفية الإيطالية أن كوادرادو يمكنه مغادرة البيانكونيري هذا الميركاتو ، وسط إهتمام من العديد من الاندية.

ومن جانبهم فإن اليوفي قد طلب مبلغ 30 مليون يورو على الأقل من أجل التخلي عن خدمات كوادرادو .

ويذكر ان اليوفي قد تعاقد مع اللاعب دوغلاس كوستا على قادمًا من فريق بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.