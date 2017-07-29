سباليتي ينتقد لاعبيه رغم الفوز على تشيلسي

انتقد المدير الفني لفريق انتر ميلان لوتشيانو سباليتي لاعبي فريقه رغم الفوز اليوم على فريق تشيلسي في المباراة الودية التي جمعت بينهم.

ونشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات سباليتي التي أكد من خلالها على أن الفريق يرتكب نفس الأخطاء القديمة التي كان يرتكبها من قبل.

وقال: لقد لعبنا بشكل جيد حتى أتمننا ساعة ، وبعد ذلك قمنا بإرتكاب الاخطاء، أنا لا أفهم لماذا نرتكب إخطاء عند السيطرة على الكرة.

واضاف: أنا لا أرى سببًا للعب بشكل جيد 60 أو 70 دقيقة ثم نستسلم ونعطي الفرصة لمنافسنا ، ربما لأننا لعبنا منذ يومين امام البايرن لذا هناك حالة إرهاق.