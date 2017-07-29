فالكاو يكشف مصير مبابي مع موناكو

سُئل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن وضعية نيمانيا ماتيتش الحالية مع تشيلسي، وذلك بعد التقارير التي أشارت إلى رفض البلوز لانتقاله لمانشستر يونايتد. وكان رد كونتي مقتضباً عن هذا الأمر ...