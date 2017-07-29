فالكاو يكشف مصير مبابي مع موناكو
أكد الكولومبي رادميل فالكاو مهاجم فريق موناكو الفرنسي على سعادته بالتواجد مع فريق الإماراة الفرنسية .
ويستعد موناكو لمواجهة فريق باريس سان جيرمان اليوم في بطولة كأس السوبر الفرنسي .
ونقل موقع توتو ميركاتو تصريحات فالكاو والذي قال : لا أجد مرشح قوي لنيل لقب كأس السوبر الفرنسي فموناكو وباريس سان جيرمان يريدان الفوز به .
وتابع فالكاو : انا سعيد للغاية للتواجد في موناكو وانا جددت عقدي لمدة ثلاثة مواسم .
وأضاف فالكاو : كيليان مبابي حتى الآن لاعباً في صفوف فريق موناكو ولايمكنني قول المزيد .