كونتي لا يعلم وجهة ماتيتش المقبلة!

سُئل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن وضعية نيمانيا ماتيتش الحالية مع تشيلسي، وذلك بعد التقارير التي أشارت إلى رفض البلوز لانتقاله لمانشستر يونايتد.

وكان رد كونتي مقتضباً عن هذا الأمر قائلاً: “أنا لا أعلم عنه شيئاً اسألوا النادي”.

ماتيتش كان قريباً من الانتقال ليوفنتوس ولكن تشيلسي رفض المبلغ المعروض من السيدة العجوز والذي قدر بـ30 مليون باوند.

وقد عرض اليونايتد ما هو أكثر من ذلك، ولكن يرفض تشيلسي انتقاله بعد أن ظفر الشياطين الحمر بهدفهم الأساسي في سوق الانتقالات لكواكو.