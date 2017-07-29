هزائم غوانزو تصعب من رحيل باولينيو لبرشلونة

تصعب النتائج السلبية التي يحققها نادي غوانزو ايفرغراندي الصيني من إمكانية رحيل اللاعب الدولي البرازيلي باولينيو إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن فريق باولينيو يسير في خطى غير جيدة في الفترة الماضية حيث في آخر خمس مباريات قد تلقى الهزيمة في ثلاث مباريات.

الهزيمة الأخيرة كانت منذ قليل أمام فريق غوانزو آر أف بنتيجة 4-2 ، وكانت المباراة الماضية أمام فريق شنغهاي انتهت بالتعادل 2-2 ، بينما خسر أمام غوانزو آر أف في بطولة الكأس بنتيجة 4-2 يوم 19 يوليو الماضي. وخسارة يوم الثامن من يوليو أمام بكين غوان بهدفين نظيفين.

وهو ما يؤدي إلى تمسك المدرب لويس فيليبي سكولاري بخدمات باولينيو حتى نهاية العام الحالي لمحاولة اصلاح النتائج السيئة لتكون المهمة شبه مستحيلة على برشلونة لانجازها.