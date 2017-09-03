أتليتكو مدريد يحث كوستا على العودة لصفوف تشيلسي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أتليتكو مدريد الإسباني نصح المهاجم دييغو كوستا بالعودة لصفوف نادي تشيلسي، وذلك بعد فشل انتقاله لصفوف الروخي بلانكوس خلال فتة الانتقالات الصيفية.

وتوجه كوستا إلى البرازيل منذ نهاية الموسم الماضي، وتعهد بعدم اللعب بقميص البلوز مجددًا بعدما خرج من حسابات الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق اللندني.

وخرجت تقارير صحفية تشير إلى أن كوستا سيعود مجددًا لصفوف أتليتكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، وستتم إعارته حتى يناير المقبل حتى يتم رفع عقوبة المنع من التعاقدات الموقعة على فريق العاصمة الإسبانية.

ووفقًا لصحيفة “مترو” الإنجليزية، فإن أتليتكو مدريد يرغب في عودة كوستا إلى ستامفورد بريدج، وعقد صلح مع إدارة النادي والجهاز الفني، للمساعدة على تسهيل انتقاله في يناير المقبل.

وسجل كوستا 52 هدفًا في 89 مباراة خاضها بقميص تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، من 20 هدفًأ في الموسم الماضي وساهم في عودة الفريق للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.