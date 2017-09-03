أسطورة يونايتد: سوق الانتقالات أصبح سخيفا

أكد الويلزي ريان غيغز أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن الوضع الحالي في سوق الانتقالات أصبح سخيفًا، وذلك بعد تكرار كسر الرقم القياسي لأغلى لاعب في العالم.

وأنفقت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز ما يصل إلى 1.4 مليار جنيه إسترليني خلال سوق الانتقالات الصيفية، وهو الرقم الأكبر في تاريخ سوق الانتقالات الإنجليزي.

فيما أنفق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي 365 مليون باوند للتعاقد مع لاعبين فقط، هما البرازيلي نيمار نجم برشلونة الإسباني، وكيليان مبابي نجم موناكو.

وخرج الأسكتلندي روي كين زميل غيغز السابق في يونايتد ليؤكد أن الويلزي لو تواجد خلال الوقت الحالي، فإن سعره سيتخطي 2 مليار باوند.

وقال جيجز في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إنجليزية: “إن روي يتحدث دائمًا بطريقة عقلانية، لا أعلم بشأن الملياري باوند، لكن أعتقد أن وجهة نظره تتلخص في أن اللاعب العادي سعره أصبح مبالغًا فيه”.

وأضاف: “يمكن أن ننظر إلى الخلف ونري بعض اللاعبين الذين زاملتهم وكم ستكون أسعارهم، رود فان نيسلتروي كان مهاجمًا لا يصدق، ويضمن تسجيل العديد من الأهداف في كل موسم”.

وأكمل: “أعتقد أن هذه هي وجهة النظر التي كان روي يحاول الوصول إليها، إنه على حق لأن الوضع أصبح سخيفًا، ويبدو أنه لن يتوقف بل سيواصل الصعود”.

وتابع: “الآن لن تجد لاعبًا بمواصفات روي كين، صحيح أن نجولو كانتي لاعب مذهل، لكن روي كان أفضل لقد كان يقوم بكل شيء في الملعب”.

واختتم غيغز تصريحاته قائلًا: “لقد تحكم في إيقاع اللعب بطريقة مذهلة، وشكل مع سكولز خط وسط في غاية الروعة”.