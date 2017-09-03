أوزيل يهاجم أساطير آرسنال: توقفوا عن الثرثرة

قرر مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال الإنجليزي الخروج عن صمته والرد على الانتقادات الحادة التي توجه له في الأشهر الأخيرة بسبب انخفاض مستواه الفني.

أوزيل تعرض لانتقادات جماهيرية وإعلامية حادة جداً بسبب افتقاره للروح القتالية وعدم امتلاكه الرغبة في تحقيق الانتصارات مع عدم التضحية من أجل الفريق، كما واجه هذه الانتقادات عبر أساطير النادي مثل تيري هنري، باتريك فييرا، وغيرهم.

ونشر أوزيل بيان طويل جداً بمناسبة مرور 4 سنوات على انتقاله إلى آرسنال ووضح خلاله ما يمر به في النادي، مشيراً إلى أن الناس تهاجمه باستمرار ولا تدعمه، كما لا تستوعب بأن الدوري الإنجليزي صعب على اللاعبين بسبب طبيعته البدنية وعدم وجود إجازة وسط الموسم، ناهيك عن تواجده في مركز لا يحبه.

وقرر أوزيل الرد خلال الرسالة على أساطير النادي بجملة قاسية قائلاً “أعتقد أن الأساطير يجب أن يتصرفون كأساطير للنادي. نصيحتي للاعبين السابقين في آرسنال: توقفوا عن الكلام وابدؤوا بدعمنا”.