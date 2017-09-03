الاتحاد الألماني يهاجم مشجعيه بسبب الأفعال النازية

أصدر الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد بياناً يندد بالأفعال التي قامت بها مجموعة من المشجعين خلال المباراة أمام منتخب التشيك التي جرت يوم الجمعة الماضي.

وأطلقت مجموعة من المشجعين الألمان وابلاً من صافرات الاستهجان أثناء عزف النشيد الوطني الألماني ، في حين أنهم رددوا أيضاً أهازيج تحمل شعارات موالية للنازيين الجدد.

ووقعت هذه الأحداث أثناء مباراة ألمانيا والتشيك في براغ ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 ، حيث قام هؤلاء المشجعون بشتم الاتحاد الألماني ولاعبي المنتخبين.

وقال راينر كوش نائب رئيس الاتحاد الألماني : “نهج منتخب ألمانيا وجميع المسؤولين عنه موقفهم واضح جداً ، هذا النوع من الأفعال لا يمكن قبوله أو التساهل معه على الإطلاق”.