الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
الصحافة العالمية تستسلم لسحر إيسكو

الصحافة العالمية تستسلم لسحر إيسكو

By admin
3 سبتمبر، 2017
2845
0
Share:
استطاع نجم ريال مدريد والمنتخب الأسباني إيسكو الآركون ان يقود لاروخا للفوز بالأمس على نظيره المنتخب الإيطالي في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياغو بيرنابيو.
وسلطت صحيفة آس الأسبانية الضوء على ما نشرته الصحافة العالمية اليوم حول اللاعب الملكي إيسكو الذي أبهر الجميع في مباراة الأمس.
وتصدر إيسكو أغلفة الصحف العالمية اليوم بما فيها الصحافة الإيطالية، التي أشادت باللاعب الاسباني في النسخة الورقية والإلكترونية.
وذلك بالإضافة إلى ما نشرته الصحافة الأسبانية والصحفيين الاسبان حول اللاعب الموهوب ، وقام بعض زملاء إيسكو أيضًا بتوجيه إشادات خاصة به عن طريق حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي.
الموضوع السابق

شكوك حول مشاركة ديفيد فيا أمام ليختنشتاين

الموضوع التالي

روني: لوكاكو اللاعب المثالي لليونايتد

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017