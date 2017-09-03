الصحافة العالمية تستسلم لسحر إيسكو

استطاع نجم ريال مدريد والمنتخب الأسباني إيسكو الآركون ان يقود لاروخا للفوز بالأمس على نظيره المنتخب الإيطالي في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياغو بيرنابيو.

وسلطت صحيفة آس الأسبانية الضوء على ما نشرته الصحافة العالمية اليوم حول اللاعب الملكي إيسكو الذي أبهر الجميع في مباراة الأمس.

وتصدر إيسكو أغلفة الصحف العالمية اليوم بما فيها الصحافة الإيطالية، التي أشادت باللاعب الاسباني في النسخة الورقية والإلكترونية.

وذلك بالإضافة إلى ما نشرته الصحافة الأسبانية والصحفيين الاسبان حول اللاعب الموهوب ، وقام بعض زملاء إيسكو أيضًا بتوجيه إشادات خاصة به عن طريق حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي.