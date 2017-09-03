باريس سان جيرمان يعمل على تفادي عقوبات اليويفا

بعد ميركاتو صيفي تاريخي هو الأكثر صرفاً في تاريخ باريس سان جيرمان يبدأ نادي العاصمة الفرنسية في وضع خططه العاجلة من أجل تعويض المبالغ الكبيرة التي تم صرفها وتسوية وضعيته تحت شروط قانون اللعب المالي النظيف .

وحسب صحيفة “سبورت” فإن إدارة باريس سان جيرمان تعلم أنها تجاوزت خطوط قانون اللعب المالي النظيف خلال الميركاتو الصيفي، لكن النادي الفرنسي لديه متسع من الوقت حتى الصيف المقبل من أجل تسوية وضعيته المالية وقد بدأ بالفعل في العمل على ذلك، حيث أنه يتخلف بأكثر من 150 مليون يورو عن الموازنة المطلوبة .

ومن أجل تعويض المبالغ الكبيرة التي صرفت خلال الميركاتو الصيفي سيكون أمام باريس سان جيرمان طريقين لا ثالث لهما، أولاً ببيع بعض اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي ثم الصيفي المقبلين، إضافة إلى توقيع عقود رعاية جديدة تضع أموال إضافية في صندوق مداخيل النادي الذي توقف عند 520 مليون يورو مع نهاية 2016 .

وصرف باريس سن جيرمان خلال الميركاتو الصيفي مبلغ 238 مليون يورو من أجل تدعيم صفوفه، سيتم إضافة 180 مليون يورو أخرى إليها خلال الصيف المقبل من أجل إتمام صفقة كيليان مبابي، فيما تم إدخال 65 مليون يورو من بيع بعض اللاعبين .