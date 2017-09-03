جماهير البرنابيو تهاجم بيكي وتحيي إنييستا

تعرض جيرارد بيكي مدافع برشلونة للانتقادات مجدداً حينما مثل منتخب إسبانيا في ملعب سانتياجو برنابيو معقل الغريم ريال مدريد أمس السبت ضد إيطاليا.

بيكيه شارك كأساسي في اللقاء مما عرضة لصفارات وصيحات الاستهجان في البرنابيو، وهي الصفارات التي طاردته كلما ارتدى قميص إسبانيا في السنوات الأخيرة.

ووضحت صحيفة ماركا بأن ليس كل الجماهير هي من أطلقت صفارات الاستهجان ضد بيكيه، حيث هناك قسم واسع من الجماهير رد عليه بالتصفيق للنجم الإسباني.

بدوره تلقى أندريس إنييستا قائد برشلونة التحية والتصفيق الحار من الجماهير التي وقفت من أجله حين استبداله خلال مواجهة إيطاليا، حيث ما تزال جماهير إسبانيا والبرنابيو تتذكر له هدفه القاتل في شباك هولندا في نهائي كأس العالم 2010 والذي منح الإسبان اللقب العالمي الأول في تاريخهم.