خضيرة في طريقه للرحيل عن يوفنتوس ويفتح الباب لانضمام مواطنه

أكدت تقارير صحيفة إيطالية أن النجم الألماني سامي خضيرة سيرحل عن صفوف نادي يوفنتوس خلال الصيف المقبل متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليفسح الطريق لمواطنه إيمري تشان لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

وأكدت عدد من التقارير أن يوفنتوس ينوى التفاوض بكامل قوته للحصول على خدمات تشان، والذي ينتهى عقده مع الريدز في يونيو 2018.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن تشان سيكون معوض مواطنه في المنتخب الألماني، والذي سيضع حدًا لمسيرته مع السيدة العجوز.

وانضم خضيرة لصفوف يوفنتوس في صيف 2015 بعد نهاية عقده مع ريال مدريد لإسباني، ويبدو أنه يدخل موسمه الأخير في السيرى آ.

وأشار الموقع إلى أن خضيرة يفكر في نقل مسيرته إلى الدوري الأمريكي للمحترفين، خاصة وأن إصاباته المتكررة تمنعه من المنافسة على مستوى عالي.

وسيحاول يوفنتوس ضم تشان في يناير بالاتفاق مع ليفربول، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق فإن البيانكونيري سيكون قادرًا على التوقيع مع الدولي الألماني بالمجان بعد نهاية عقده في ملعب أنفيلد.