رسمياً .. برشلونة يكشف عن أرقام اللاعبين للموسم الجديد

أعلن نادي برشلونة اليوم الأحد من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن أرقام اللاعبين للموسم الجديد 2017/2018 في جميع المسابقات الرسمية.

وتتضمن اللائحة التي نشرها برشلونة بعض اللاعبين الذين كان من المرشح مغادرتهم في سوق الانتقالات الصيفية التي انتهت رسمياً مساء الجمعة الماضي.

وسيرتدي ليونيل ميسي القميص رقم 10 كما جرت العادة ، فيما سيرتدي لويس سواريز القميص 9 ، في حين سيحصل عثمان ديمبيلي على القميص رقم 11.

وحصل الوافد الجديد باولينيو على القميص رقم 15 خلال الموسم الجديد ، بينما سيرتدي سيميدو القميص رقم 2 وفقاً لما نشر على موقع برشلونة الرسمي.