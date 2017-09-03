رونالدو قرر البقاء في ريال مدريد حينما رفض مبابي تعويضه

وضحت صحيفة ذا تايمز البريطانية سبب عدول كريستيانو رونالدو عن قرار الرحيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث ربطته برفض كيليان مبابي تعويضه في النادي.

الصحيفة كشفت عن قلق مبابي من فكرة تعويض رونالدو بإنجازاته العديدة في ريال مدريد مما يضع ضغوط هائلة على أكتافه في حال وافق على هذه المهمة.

وقرر مبابي عدم الانتقال إلى ريال مدريد لهذا السبب، الأمر الذي جعل رونالدو يعدل عن قرار الرحيل كون الريال لن يجد من يعوضه في وقت سريع.

وكشفت ذا تايمز عن تقديم رونالدو طلب صريح لدى إدارة ريال مدريد من أجل السماح له بالعودة إلى إنجلترا، وارتداء قميص مانشستر يونايتد مجدداً.