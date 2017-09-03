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روني: لوكاكو اللاعب المثالي لليونايتد

روني: لوكاكو اللاعب المثالي لليونايتد

By admin
3 سبتمبر، 2017
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أشاد قائد مانشستر يونايتد السابق ولاعب إيفرتون الحالي واين روني بالمهاجم روميلو لوكاكو الذي انتقل إلى الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي المنقضي.
ونشرت صحيفة مترو تصريحات روني التي أكد من خلالها على أن لوكاكو هو اللاعب المثالي بالنسبة لليونايتد لما يمتلكه من قدرات .
وقال: لوكاكو اللاعب المثالي بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد ، إنه قوي وسريع ومميز في تسجيل الأهداف لذا فإنه إضافة كبيرة للفريق.
وعن المدير الفني لليونايتد جوزيه مورينيو قال : مورينيو جاء الموسم الماضي ونحن عانينا في الدوري ولم ننافس بالشكل المطلوب ، ومن الواضح ان اليونايتد يقدم أداءًا مميزًا في الكؤوس.
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