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سوق الانتقالات التركي..آخر آمال برشلونة للتخلص من توران

سوق الانتقالات التركي..آخر آمال برشلونة للتخلص من توران

By admin
3 سبتمبر، 2017
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أكدت تقارير صحفية إسبانية أن هناك حالة من التفاؤل لدى مسئولي نادي برشلونة بإمكانية التخلص من النجم التركي أردا توران، على الرغم من نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وخرج توران من حسابات النادي الكتالوني، حيث لا يرغب ارنستو فالفيردي المدير الفني الجديد للبلوجرانا في استمرار التركي ضمن صفوف النادي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نادي جالاطاسراي التركي لا زالت لديه فرصة في التعاقد مع نجمه السابق، الذي لعب في صفوف الفريق بين عامي 2004 و2011.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سوق الانتقالات في تركيا ينتهى يوم الجمعة المقبل، مما يعطي برشلونة فرصة التخلص من توران.

وقضى توران الموسمين الماضيين في صفوف برشلونة بعدما انتقل إليه من نادي أتليتكو مدريد، وشارك في 55 مباراة فقط مسجلًا خمسة أهداف، ولا زال عقده يمتد حتى 2020.

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