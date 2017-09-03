شكوك حول مشاركة ديفيد فيا أمام ليختنشتاين

تدور الشكوك حول مشاركة المهاجم المخضرم ديفيد فيا خلال المباراة القادمة ضد ليختنشتاين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وأصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد بياناً يؤكد فيه أن اللاعب ديفيد فيا يعاني من إصابة عضلية ، وأن مشاركته في هذه المباراة يعتمد على شفائه.

وقال البيان الرسمي : “ديفيد فيا تعرض إلى إصابة على مستوى عضلات الفخذ في التدريب ، ومشاركته ضد منتخب ليختنشتاين تعتمد على الشفاء التام من الإصابة”.

وسيخوض منتخب إسبانيا مباراة سهلة نسبياً خارج ميدانه أمام ليختنشتاين على ملعب رينبارك يوم الثلاثاء المقبل ، على أن يعود اللاعبين بعدها إلى أنديتهم.