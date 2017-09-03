صراع بين قطبي ميلان على خدمات نجم بايرن ميونخ

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن ناديي إنتر وميلان سيدخلان في صراع خلال الصيف المقبل من أجل الحصول على خدمات التشيلي أرتورو فيدال نجم خط وسط نادي بايرن ميونخ الألماني.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فإن النجم السابق لنادي يوفنتوس قد يتجه مرة أخرى إلى السيرى آ في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة إنتر ميلان كانت مستعدة لتقديم 60 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل ضم فيدال، لكنها تراجعت من أجل موازنة قواعد اللعب المالي النظيف.

وأبدت إدارة الأفاعي استعدادها لتقديم 7.5 مليون يورو كراتب لفيدال، مما سيجعله أغلى اللاعبين أجرًا في الفريق.

وأكدت الصحيفة أن ميلان لا زال مهتمًا بالتعاقد مع فيدال، ويخطط للتعاقد معه في حالة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وينتهى تعاقد فيدال مع بايرن ميونخ في صيف 2019، مما يعني أن سعره قد يصل إلى 30 مليون يورو في الصيف المقبل.