عقد غريزمان يمنحه فرصة الانتقال إلى اليونايتد أو برشلونة

استعاد أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد فرصة الانتقال إلى نادي آخر مع انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، حيث سينخفض الشرط الجزائي لفسخ عقده إلى نحو 100 مليون يورو.

جريزمان مدد عقده مع أتلتيكو في يونيو حزيران الماضي لترتفع قيمة الشرط الجزائي إلى نحو 200 مليون يورو، لكن هذا الشرط كان فعالاً خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويستطيع فيراتي فسخ عقده مقابل 100 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية، الأمر الذي يمنحه فرصة الانتقال إلى برشلونة أو مانشستر يونايتد.

ويعد مبلغ 100 مليون يورو في متناول الأندية الكبرى في الوقت الحالي، لذلك ربما نشاهد جريزمان بقميص نادي آخر في الشتاء، وخصوصاً اليونايتد والبرسا اللذان كانا مهتمان بالتعاقد معه في الصيف الماضي.