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فينغر يكشف عن أسباب فشل التعاقد مع ليمار

فينغر يكشف عن أسباب فشل التعاقد مع ليمار

By admin
3 سبتمبر، 2017
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اعترف آرسين فينغر مدرب آرسنال الإنجليزي أن ناديه قدم عرضاً بقيمة 100 مليون يورو للحصول على توماس ليمار لاعب موناكو الفرنسي هذا الصيف.

وأكد المدرب الفرنسي أن آرسنال لا يزال يسعى للتعاقد مع لاعب خط الوسط توماس ليمار ، وأنه سيحاول التوقيع معه خلال الفترة القليلة القادمة.

وقال فينغر في مقابلة مع احدى القنوات التلفزيونية الفرنسية : “فشل صفقة التعاقد مع ليمار لم تحدث لأن اللاعب فضل البقاء في صفوف موناكو”.

وتابع بقوله : “رفض ليمار للعرض المقدم لم يقلل من اهتمامنا بالحصول عليه مستقبلاً ، لأن هذا اللاعب متكامل على المستوى الدفاعي والهجومي”.

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