كلوب مستعد لإعادة دمج كوتينيو بالفريق

يبدي يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي استعداده لإعادة دمج البرازيلي فيليب كوتينيو بزملائه في الفريق بعد أن مر بظروف صعبة جداً خلال الصيف الماضي.

بعض التقارير تشير إلى أن البرازيلي حزين جداً لأنه لم ينتقل إلى برشلونة، الأمر الذي يجعل مهمة كلوب لإعادة اللاعب إلى قمة تركيزه مع الفريق في غاية الصعوبة.

ومن المتوقع أن يعود كوتينيو إلى ليفربول يوم الخميس المقبل، كما سيشارك في تدريبات الفريق وربما يقرر المدرب إشراكه في مواجهة مانشستر سيتي.

ويواجه كلوب مشكلة أخرى في قضية كوتينيو تتعلق بإعطاء الأطباء تصريحاً له لعدم التدريب مع الفريق بحجة أنه يعاني من إصابة في الظهر، قبل أن يتبين أنه سليم بعد سفره إلى بلاده البرازيل.