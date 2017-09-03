كوستا يرفض التصالح مع تشيلسي بعد محاولة جديدة من كونتي

يرفض المهاجم الأسباني دييغو كوستا، تهدئة الأوضاع مع مدربه أنطونيو كونتي، رغم تواجد إسمه ضمن قائمة الفريق المشاركة للدوري الانجليزي للموسم الجديد حتى يناير القادم.

وكان مدرب تشيلسي قد أخبر كوستا بتخليه عن خدماته في رسالة نصية مطلع الصيف الحالي، في نية صريحة للاستغناء عنه ليعقبها التعاقد مع ألفارو موراتا، ويفشل بعدها كوستا في إيجاد فريقا له.

وأكدت صحيفة “تيليغراف” البريطانية أن تشيلسي أكد لكوستا حاجتهم لخدماته على الأقل حتى جانفي بالميركاتو الشتوي، ولكن اللاعب أكد عدم استعداده لمساعدة البلوز والانضمام لهم.

وشدد كوستا لإدارة النادي أنه لا توجد أي فرصة لإعادة المياه لمجاريها مع كونتي، بعد الطريقة التي تخلى بها عنه هذا الصيف.

ويبقى موقف الدولي الأسباني معلقا في الفترة المقبلة، حتى جانفي القادم والتي يمكن خلالها انتقاله لأتليتكو مدريد الذي منعته عقوبة الفيفا من ضمه بالميركاتو المنقضي.