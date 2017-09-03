كومان يهدد روني بالطرد من إيفرتون

هدد رونالد كومان المدير الفني لإيفرتون، مهاجم فريقه واين روني في حالة تكرار مشاكلة الأخلاقية خارج الملعب، بعد الاتهامات الأخيرة الموجهة له بالقيادة مخمورا.

وكانت السلطات الانجليزية قد ألقت القبض على روني الجمعة الماضية، بعدما شوهد يقود سيارته في حالة سكر كاملة بصحبة إحدى السيدات.

وأكدت صحيفة “ميرور” البريطانية أن كومان أخبر روني أنه لن يعطيه أي فرصة ثانية، وفي حالة تكرار الواقعة سيضعه على قائمة البيع بفترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويأتي موقف المدرب الهولندي الصارم مع صاحب الـ31 عاما، لأن الموقف لا يعتبر الأول للمهاجم الانجليزي، حيث تكرر أكثر من مرة مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن روني انضم لإيفرتون قادما من يونايتد بالميركاتو الصيفي، وتمكن من تسجيل هدفين بأول 3 مباريات من الدوري الانجليزي بشباك ستوك ومانشستر سيتي.