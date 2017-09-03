مبابي هو بيلي الجديد في الملاعب

يعتقد أرسين فينغر مدرب آرسنال الإنجليزي أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيصبح بيليه الجديد في ملاعب كرة القدم.

البرازيلي بيلي الذي توج بجائزة أفضل لاعب في القرن العشرين عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أصبح مثال يحتذى به للاعبين الشبان حول العالم.

وقال المدرب الفرنسي فينغر حول ذلك “مبابي ربما يصبح بيليه الجديد. لا يوجد حدود لما يستطيع الوصول إليه”.

وأبدى فينغر اهتمامه بالتعاقد مع مبابي في بداية سوق الانتقالات الصيفية الذي أغلقت أبوابه منذ أيام، لكن رفض موناكو بيعه مقابل مبلغ يقل عن 160 مليون يورو عطل من سير المفاوضات وقاد اللاعب إلى الباريسي.