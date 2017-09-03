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موراتا يعادل سجل فيا المبهر في إسبانيا

موراتا يعادل سجل فيا المبهر في إسبانيا

By admin
3 سبتمبر، 2017
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تمكن ألفارو موراتا من معادلة رقم ديفيد فيا الرائع بقميص منتخب إسبانيا من ناحية تسجيل الأهداف بالنسبة لعدد دقائق اللعب الإجمالية.

موراتا شارك كبديل أمس ضد إيطاليا واستطاع تسجيل هدفاً بعد 5 دقائق فقط من اللعب، ليعادل بالتالي معدل فيا التهديفي بواقع هدف كل 107 دقائق دولية.

ويعتبر ديفيد فيا الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا برصيد 59 هدفاً خلال 98 مباراة، فيما سجل موراتا حتى الآن 10 أهداف فقط وهو لم يتم بعد عامه الخامس والعشرين.

وما زال موراتا لم يحصل على المركز الأساسي الدائم في منتخب إسبانيا، حيث يعتمد المدرب لوبتيجي كبديل عليه بين الحين والآخر.

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