هل قال فيراتي “ميسي لا يصل لمستوى إيسكو” ؟

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح صادم من ماركو فيراتي نجم خط وسط إيطاليا حول المستوى المميز من إيسكو ألاركون نجم خط وسط منتخب إسبانيا.

الكثير من الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي نقلوا كلام على لسان فيراتي في تصريح لسكاي إيطاليا قال فيه “عانيت مع إيسكو اليوم. لقد صدمني بمستواه. حتى ميسي لا يصل لهذا المستوى”.

بدورنا في سبورت 360 حاولنا الوصول لأصل الخبر على سكاي إيطاليا، سواء عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت أو عبر حسابها الرسمي على تويتر، لكن للأسف لم نصل لأي نتيجة.

ومع المزيد من البحث باستخدام محركات البحث الشهيرة لم يظهر لنا أي مصدر موثوق وصحيفة عالمية قامت بنشر الخبر حتى الآن.

ويبدو أن الخبر مصدره أحد الحسابات الإسبانية على تويتر والتي تعتاد على نشر هكذا أخبار حسب قول موقع إينفيكتوس الإسباني.

وسنواصل البحث في سبورت 360 عربية عن مصدر هذا التصريح لما أحدثه من ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حال تأكدنا من أنه تصريح حقيقي وليس مزيف سنقوم بنشر ذلك فوراً.