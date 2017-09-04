إيكاردي رفض تمثيل المنتخب الإيطالي ثلاث مرات !

أكدت زوجة قائد إنتر ميلان والمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، واندا نارا بأن إيطاليا حاولت استدعاء زوجها للمنتخب الإيطالي الأول إلا أنه رفض ذلك في عدة مناسبات.

وقالت واندا وارا “نعم حاولت إيطاليا الاتصال بإيكاردي 2-3 مرات لكنه رفض دائما، كان يريد اللعب للمنتخب الأرجنتيني لأنه يحلم بذلك قبل استدعاءه من قبل سامباولي”.

وعن علاقتها السابقة مع المهاجم الأرجنتيني ماكسي لوبيز قبل خيانته مع إيكاردي، قال واندا “لم يكن إيكاردي وماكسي صديقين جيدين، كانوا زملاء في الفريق وعلاقتهم جيدة إلا أن أفضل أصدقاءه كانوا في الأرجنتين”.

وكان إيكاردي قد مثل الأرجنتين لمرة واحدة قبل استدعاءه مؤخراً لمواجهة الأوروجواي ضمن تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا التي انتهت بالتعادل السلبي.