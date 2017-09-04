باركلي رفض تشيلسي لأن كونتي أغلق هاتفه

صرح جوي بارتون لاعب نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي سابقاً بأسباب رفض روس باركلي الانتقال إلى صفوف تشيلسي رغم خضوعه للفحص الطبي مع البلوز.

اللاعب السابق وضح بأن أنطونيو كونتي تصرف بطريقة جعلت اللاعب يبتعد عن تشيلسي، حيث أغلق كونتي هاتفه في الساعات الأخيرة من السوق مما جعل باركلي يعتقد بأن المدرب الإيطالي لا يريد الحديث معه ولا يريده في الفريق.

وقال بارتون في تصريح لموقع توك سبورت “سمعت أشياء مثيرة عن تعطل صفقة باركلي. يقولون أن كونتي أغلق هاتفه حينما كان باركلي ووكيل أعماله يريدون الاتصال به. باركلي كان يريد أن يعرف أين سيلعب في فريق المدرب الإيطالي”.

وأضاف “باركلي تجمد بسبب إغلاق كونتي لهاتفه ورفض التوقيع على العقد مع تشيلسي. روس اعتقد بأن كونتي لا يريده في الفريق وإلا لما أغلق هاتفه. لذلك قرر العودة إلى إيفرتون”.