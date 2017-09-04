برشلونة رفض التعاقد مع ديبالا مرتين .. والسبب ميسي وكوتينيو !

فجر المقدم التلفزيوني جوسيب بيدريرول عبر برنامجه الشهير “خوجونيس” مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بكشفه عن رفض برشلونة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا مرتين خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية مؤخراً.

وبحسب نفس المصدر فإن برشلونة كان على موعد مع التوقيع مع المهاجم الأرجنتيني الشاب من يوفنتوس مقابل 120 مليون يورو فقط، إلا أنه رفض اتمام الصفقة.

ومن بين العروض التي قدمت لبرشلونة كان في أخر يومين من الميركاتو إلا أن سبب الرفض المتواصل كان بسبب تعارض طريقة لعب ديبالا مع طريقة لعب ليونيل ميسي.

وكان ديبالا يريد الرحيل عن يوفنتوس والتقى شقيقه مع النادي الكتالوني إلا أن الأخير فضل التوقيع مع فيليب كوتينيو الذي بقى في ليفربول.