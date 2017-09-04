تشامبرلين يهزم نفسه.. وإيسكو أفضل من ميسي!

“هجمة مرتدة سريعة” هي النسخة المصغرة من فقرة “هلوسة كروية”، سخرية وفكاهة، وضحك وتفاهة! لا أكثر ولا أقل، ولذلك لا يجب أن يتعامل معها القارئ بجدية، حتى لا يصبح كمن ينتظر أحداثًا واقعية، بينما يشاهد إحدى حلقات توم وجيري!

الخيال جزء لا يتجزأ من أي شيء، لأن الواقع لا يكفي، هناك دائماً شيء ناقص، أمنية لم تتحقق، وأمنية لن تتحقق! يرفض الواقع تحقيق المستحيل، لكن الخيال يرحب به، لأن الخيال بلا حدود، بلا قيود، بلا منطق، وفي بعض الأحيان.. لا نستطيع أن نفرق بين الواقع والخيال!

في الخيال قد يحدث أي شيء، قد يفوز آرسنال بدوري أبطال أوروبا بعد أن يفوز على بايرن ميونخ وبرشلونة! في الخيال قد يتوج منتخب عربي بكأس العالم، بعد أن يفوز في المباراة النهائية.. على منتخب عربي آخر! في الخيال يمكن أن يقول رونالدو: “ميسي أفضل مني”! أشياء لا نهاية لها يمكن أن تحدث في الخيال، لكن الواقع يرفضها، لذلك يرفض الكثيرون هذا الواقع الممل، ويتجهون إلى الخيال الممتع!

في الأيام الماضية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح مضحك لأليكس أوكسلاد تشامبرلين لاعب آرسنال السابق الذي انتقل إلى ليفربول، حيث قال عن فريقه الجديد: “نستعد لمواجهة مانشستر سيتي ونحن في حالة جيدة بعد أن هزمنا آرسنال 4-0 في الأسبوع الماضي”.. تصريح غريب، كان تشامبرلين يلعب مع الجانرز في تلك المباراة! ولم يُنشر التصريح في الصحف والمواقع المعروفة، ولا نعرف مصدره، لكن الكثيرين اعتقدوا أنه تصريح حقيقي، لأننا نميل إلى تصديق أي شيء كوميدي متعلق بآرسنال، ولأن حالة النادي أكثر غرابة من هذا التصريح!

تألق إيسكو في المباراة التي فاز بها منتخب إسبانيا على منتخب إيطاليا بثلاثية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2018، مباراة لن ينساها ماركو فيراتي المسكين! لم يرحمه لاعب ريال مدريد، وجعل الجميع يسخرون منه، وبعد المباراة انتشر تصريح كوميدي للاعب وسط باريس سان جيرمان، حيث قال: “عانيت أمام إيسكو، لقد صدمني بأدائه، حتى ميسي لم يقترب من هذا المستوى”! كان يجب أن يضيف: “إيسكو أفضل لاعب في التاريخ”!

أضاف فيراتي: “عنما رأيته يمرر الكرة من بين قدميّ شعرت أنني يجب أن أقف وأصفق له”.. تصريح نشرته بعض المواقع، وأكدت مواقع أخرى أنه مزيف تماماً، هل ينتمي هذا التصريح إلى الواقع أم إلى الخيال؟ إذا كان مزيفاً فيجب أن نشيد بالمؤلف الموهوب الذي اختلقه! وإذا كان تصريحاً حقيقياً فهذا يعني أننا لم نعد نحتاج إلى الخيال، وقد يفوز آرسنال بدوري الأبطال.. في الواقع!