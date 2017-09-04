توران يعلن مصيره النهائي حول مستقبله في برشلونة

أعلن الدولي التركي أردا توران جناح نادي برشلونة الإسباني عن مصيره النهائي حول مستقبله مع الفريق وسط الكثير من التقارير التي تشير إلى رحيله.

وقال توران في لقاء مع التلفزيون الرسمي التركي أنه كل ما يهتم به هو التدريب الجاد مع نادي برشلونة حتى يصبح في التشكيلة التي تشارك في المباريات.

وتابع توران أنه يمتلك عقد مستمر مع البلاوغرانا حتى يونيو من عام 2020 ، وذلك ليقطع جميع الأنباء التي ربطت اللاعب بإمكانية المغادرة خلال الأيام المقبلة حيث ينتهي الميركاتو في تركيا يوم الثامن من سبتمبر.

نادي غالطة سراي هو من يريد استعادة اللاعب مرة أخرى بعد سنوات احتراف في ناديي أتليتكو مدريد وبرشلونة.