خضيرة يشيد بالوافد الجديد لليوفي

أكد الألماني سامي خضيرة لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي على ثقته التامة في مواطنه بينيديكت هوفيديس في التألق مع اليوفي بعد التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

نشر موقع فوتبول إيطاليا تصريحات خضيرة الذي قال: أعرف بينيديكت هوفيديس منذ سنوات كبيرة، ولعبنا معاً في المنتخب الألماني كما لعبنا كخصوم من قبل، أعلم أنه إضافة قوية لليوفي.

وأضاف خضيرة: بينيديكت هوفيديس انضمامه لليوفي مهم للغاية، اعتقد أنه سوف يساعد الفريق هذا الموسم، لديه شخصية قوية وقدرات مميزة.

واختتم خضيرة تصريحاته قائلاً: بينيديكت هوفيديس ذكي جدا أعتقد أنه سيكون رائعا بالنسبة له أن يصبح جزءا من كرة القدم الإيطالية.