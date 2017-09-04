رابطة الدوري الإسباني تطلب رسميا التحقيق مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

تقدمت رابطة الدوري الإسباني (لا ليجا) طلبًا رسميًا للاتحاد الأوروبي للتحقيق مع ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانسشتر سيتي الإنجليزي.

وجاء في المذكرة الرسمية التي تقدم بها خافيير تيباس رئيس الرابطة الإسبانية، أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يخترقان قوانين اللعب النظيف للاتحاد الأوروبي ويفسدوا كرة القدم.

وأضافت المذكرة أن التدخل الحكومي في الناديين هو ما يفسد كرة القدم، ويجعل الناديين يقوما بصرف العديد من الأموال دون الإلتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مؤكدًا أن ما يفعله الناديين يفسد البطولات الأوروبية وكرة القدم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الجمعه الماضية عن فتح تحقيق مع باريس سان جيرمان، بشأن إتهامات بخرق قانون الاتحاد الأوروبي للعب النظيف.

يذكر أن مانشستر سيتي قام بصرف أكثر من 300 مليون يورو في الصيف على التعاقدات الجديدة، بينما قام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع نيمار من برشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والذي وصل إلى 222 مليون يورو.