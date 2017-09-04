راكيتيتش يغادر معسكر كرواتيا بسبب الإصابة

يعود فيروس الفيفا ليضرب نجوم برشلونة مجدداً، وهذه المرة بإصابة متوسط الميدتن إيفان راكيتيتش ومغاردته لمعسكر المنتخب الكرواتي قبل خوض مباراة الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كاس العالم 2018 .

ونشر الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بياناً رسمياً عبر موقعه الالكتروني يؤكد فيه مغادرة إيفان راكيتيتش معسكر المنتخب وعودته إلى برشلونة بعد تعرض لعددٍ من الكدمات على مستوى القدمين خلال مواجهة كوسوفو .

وبذلك سيكون إيفان راكيتيتش خارج حسابات المنتخب الكرواتي خلال مباراة الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كاس العالم أمام تركيا يوم غدٍ الثلاثاء .

ويعاني إيفان راكيتيتش من تجدد إصاباته مع المنتخب الكرواتي منذ أكثر من سنة ونصف، حيث أنه شارك فقط في 4 مباريات من أصل آخر 16 مباراة للمنتخب ولم يكمل الـ 90 دقيقة في أيٍ منها .