رايولا: نريد اعتذاراً من جماهير ميلان بشأن دوناروما

طالب وكيل الأعمال الإيطالي مينو رايولا جماهير ميلان بالاعتذار منه ومن الحارس الإيطالي وموكله جيانلويجي دوناروما بشأن قضية تجديد عقده التي تمت بنجاح.

وكان رايولا قد رفض في بداية الصيف الحالي تجديد عقد دوناروما الذي ينتهي في العام القادم إلا أن إدارة ميلان حصلت على العقد الجديد الذي يمتد لخمسة أعوام في اللحظات الأخيرة.

وقال رايولا “لقد كنا راضين عن رغبة دوناروما في البقاء، أنا بانتظار اعتذار الجماهير والصحفيين الذين حكموا على جيجي لأنه هو من طلب البقاء، في إيطاليا فقط يظن المشجعون أنهم يسيرون الأندية لكن في الخارج لا يكون كذلك”.

وأكمل “نحن بحاجة للتخلص من ثقافة الخوف من الجماهير، منتخب إيطاليا ؟ ، لا اعتقد بأننا نمتلك لاعبين أقل من إسبانيا، إيسكو وأسينسيو ليسوا أفضل من فيراتي وإنسيني”.

وختم “نحن بنفس مستوى إسبانيا وألمانيا إلا أنهم لا يتحدثون عن الجودة بل يلعبون كرة قدم حديثة”.