روماريو: نيمار لن يتوج بالكرة الذهبية مع سان جيرمان

استبعد الأسطورة البرازيلية روماريو حصول نيمار على جائزة الكرة الذهبية بعد خروجه من برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان.

ويرى روماريو أن حظوظ نيمار بالتتويج بالكرة الذهبية كانت أكبر مع برشلونة، رغم أن الصحافة تؤكد دائماً على أن رحيل نيمار عن البرسا كان لرغبته بأن يصبح أفضل لاعب في العالم.

وقال روماريو في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية “بالتأكيد، برشلونة خسر بخروج نيمار، بحسب ما سمعت فإن نيمار سعيد في سان جيرمان، أتمنى أن يكون هذا الحال، ليس هناك شيء أفضل أن يشعر الفرد بالسعادة في البيئة التي يعيش بها”.

وتابع “لقد وصل نيمار بالفعل لمستوى يمكنه فيه الفوز بجائزة الكرة الذهبية مع برشلونة، لكن بعد رحيله أعتقد أن الأمر بات صعباً”.