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سوسو يستعد لتجديد عقده مع ميلان حتى 2022

سوسو يستعد لتجديد عقده مع ميلان حتى 2022

By admin
4 سبتمبر، 2017
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شفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي آي سي ميلان سوف يمنح سوسو عقداً جديداً حتى يونيو لعام 2022.

ومن المقرر ان ينتهي عقد سوسو الحالي مع ميلان فى يونيو لعام 2019، وقد قاوم كل المحادثات حول الرحيل هذا الصيف، بما فى ذلك اهتمام نابولى وروما.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا أنه سيتم منح سوسو عقداً جديداً مع ميلان حتى يونيو لعام 2022 ، كما سيتم رفع راتبه على 3 مليون يورو سنوياً بعد إستدعائه للمنتخب الاسباني.

وكرر سوسو عدة مرات انه يريد البقاء مع الروسونيري ويبدو انه قريباً من البقاء لأطول فترة ممكنة.
كما يمكن أن يكون الإعلان عن تجديد عقده قبل مباراة الدوري الايطالي المقبلة ضد لاتسيو.
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