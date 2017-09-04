سوسو يستعد لتجديد عقده مع ميلان حتى 2022

شفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي آي سي ميلان سوف يمنح سوسو عقداً جديداً حتى يونيو لعام 2022.

ومن المقرر ان ينتهي عقد سوسو الحالي مع ميلان فى يونيو لعام 2019، وقد قاوم كل المحادثات حول الرحيل هذا الصيف، بما فى ذلك اهتمام نابولى وروما.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا أنه سيتم منح سوسو عقداً جديداً مع ميلان حتى يونيو لعام 2022 ، كما سيتم رفع راتبه على 3 مليون يورو سنوياً بعد إستدعائه للمنتخب الاسباني.