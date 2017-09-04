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فالكاو: البرازيل أقوى منتخب في أمريكا الجنوبية لكن كولومبيا قادرة على الفوز

فالكاو: البرازيل أقوى منتخب في أمريكا الجنوبية لكن كولومبيا قادرة على الفوز

By admin
4 سبتمبر، 2017
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صرح مهاجم المنتخب الكولومبي راداميل فالكاو بأن فرص بلاده جيدة للفوز على البرازيل، في المواجهة المرتقبة بينهما غدا /الثلاثاء/ في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وأضاف فالكاو – في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية – “البرازيل تعد واحدة من المنتخبات القوية للغاية في الهجمات من الجانبين، وكولومبيا أيضا قادرة على شن هجمات من الجانبين، الفرق التي تسعى دوما للهجوم بهذه الطريقة تترك مساحات في الخلف، وعلينا أن نستغل هذا الأمر”.

وأكد أن كولومبيا لديها ما يجعلها تلعب بعقلية الفوز، وذلك رغم أن البرازيل هي الأقوى حاليا في أمريكا الجنوبية.. وتابع “نلعب على أرضنا.. ونعتمد على أنفسنا.. ولدينا فرصة كبيرة أمام البرازيل.. وإذا فزنا سنقترب كثيرا من روسيا”.

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