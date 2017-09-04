فيرناندو ألونسو عضواً فخرياً في ريال مدريد

قرر نادي ريال مدريد اليوم منح سائق “فورمولا 1” الإسباني فيرناندو ألونسو بطاقة العضوية الفخرية.

واستضيف فيرناندو ألونسو في النادي بتواجد مجلس الإدارة برئاسة فلورنتينو بيريز وتم منحه البطاقة الفخرية والقميص رقم “1”.

وقال بيريز “هذا الحدث هو تقدير من ريال مدريد لأحد مشجعينا وأعضائنا، نحن نعترف بأن ألونسو واحد من أفضل الرياضيين في تاريخ إسبانيا عبر العصور، وما قام به لم يحققه أي إسباني لأنه بطل الفورمولا وان”.

وأضاف “ألونسو عضو استثنائي من النادي وبسبب ذلك وافقت الجمعية العامة للأعضاء بالإجماع على منحك اعترافنا بأنك عضو فخري”.

وفي الجهة الأخرى قال فيرناندو ألونسو “لقد ولدت لأكون من مشجعي ريال مدريد، شكراً للرئيس وللنادي على هذا اليوم المميز، والدي مشجع كبير للريال وزرع فينا قيم هذا النادي، عندما يسألوني لماذا تشجع ريال مدريد أجيب بأني أحبه دون سبب”.