فينغر: فكرت في الرحيل عن أرسنال

أكد المدرب الفرنسي آرسن فينغر مدرب نادي أرسنال الإنجليزي أنه فكر كثيرًا في الرحيل عن قيادة المدفعجية.

وقال فينجر في تصريحات لـ “تيليفوت” اليوم:” لقد كنت هنا منذ فترة طويلة ودائمًا ما كنت أتسائل، هل يمكنني دائمًا أن أنقل الفريق إلى مستوى أعلى من ذلك؟”

وأضاف المدرب الفرنسي في تصريحاته:”لقد كنت في أرسنال لعدة سنوات طويلة والموسم الماضي عانينا كثيرًا، في الموسم الحالي فوزنا في أول مباراة ولكن نكن جيدين في ثاني مباراة وقدمنا أداء كارثي في المباراة الثالثة.”

يذكر أن أرسنال يحتل حاليًا المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد الفوز على ليستر والخسارة من ستوك سيتي وليفربول.