ليفربول يضم كوتينيو لقائمة دوري أبطال أوروبا

ضم نادي ليفربول الإنجليزي أسم البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب الفريق إلى قائمة الريدز في دوري أبطال أوروبا التي ستشارك في دور المجموعات في منتصف سبتمبر.

وكان كوتينيو قد قدم طلب بالرحيل إلى إدارة ليفربول للذهاب إلى برشلونة الإسباني، وذلك بعد تقدم النادي الكاتلوني بعرض يصل إلى 120 مليون استرليني.

ويقضي كوتينيو الفترة الحالية مع منتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وتمكن من إحراز هدف في الفوز على الإكوادور يوم الخميس الماضي.

وسيعود اللاعب البرازيلي صاحب الـ25 عام، إلى إنجلترا مساء الثلاثاء بعد خوض مباراة منتخب بلاده أمام كولومبيا، ليستعد للظهور الأول مع ليفربول في الموسم يوم السبت المقبل أمام مانشستر سيتي.

يذكر أن أول مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا ستكون يوم الثالث عشر من سبتمبر الحالي أمام اشبيليه الإسباني على ملعب آنفيلد.