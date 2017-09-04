مانشستر يونايتد يضم إبراهيموفيتش وتشيلسي يستبعد كوستا من قائمة دوري الأبطال

أعلن فريق مانشستر يونايتد عن قائمة فريقه والتي ستشارك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا والذي سيبدأ منتصف الشهر الجاري.

وشهدت القائمة وجود المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وذلك بعد إعلان النادي عن توقيع عقد جديد مع المهاجم صاحب الخامسة والثلاثين عامًا، وذلك لمدة موسم جديد.

وعلى صعيد آخر فإن قائمة نادي تشيلسي شهدت استبعاد المهاجم الإسباني ديجو كوستا، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع المدرب انطونيو كونتي واستبعاده من المباريات وعرضه للبيع.

وكان إبراهيموفيتش قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أمام اندرلخت في نصف نهائي الدوري الأوروبي بالموسم الماضي.

بينما يفكر نادي تشيلسي في مقاضاة كوستا، وذلك بعد عدم عودته إلى إنجلترا وخوض التدريبات مع تشيلسي بعد تقدم النادي الإنجليزي بطلب رسمي بذلك.