مدرب إسباني: لا اتفهم سبب انتقاد صفقة باولينيو في برشلونة

أبدى غريغوري مانزانو المدير الفني السابق لناديي بكين غوان وشنغهاي شينهاو الصينيين استغرابه الشديد من الانتقادات التي طالت صفقة الدولي البرازيلي باولينيو وناديه برشلونة.

وقال مانزانو في تصريحات تنقلها صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية: لا أفهم الانتقادات ، أنه لاعب هام ، وكان في نادي هو الأفضل في الصين حتى وأن كانت المنافسة أقل من الدوري الإسباني.

وتابع: لقد فاز باولينيو مع غوانزو بستة ألقاب ودائماً ما يكون حاضراً في التجمعات الدولية لمنتخب البرازيل.

وأنهى تصريحاته: أرى أن باولينيو هو لاعب متوافق مع فلسفة نادي برشلونة.