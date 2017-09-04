موناكو يوضح مدى صعوبة رحيل مبابي إلى سان جيرمان

وضح نادي موناكو الفرنسي مدى صعوبة رحيل مهاجم المميز الشاب السابق كيليان مبابي إلى الغريم التقليدي والمباشر باريس سان جيرمان.

وقال فلايمير فاسيليف نائب الرئيس في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: لم نكن نريد أن نترك مبابي يرحل إلى خصم مباشر لنا ، لكني سمعت رأيه وكان يريد الرحيل لهم ولذلك قد قبلنا عرضهم.

وتابع: لقد كان انتقال صعب علينا ، في البداية لدينا علاقة جيدة مع والديه خاصة والده والذي يعد وكيله أيضاً ، كان يريد الذهاب إلى باريس وقد وافقنا على العرض بعد المفاوضات.

وأضاف: كنا نتخوف من مسألة الاتحاد الأوروبي لنا بخصوص خرق قوانين المال النظيف ولكن والد كان يؤكد لنا أن الصفقة ستتم بأفضل شكل ممكن مع عدم اختراق للقواعد العام لهذا القانون.

وأنهى تصريحاته: من الصعب أن تنافس مع تلك الأندية التي تسعى للوصول إلى لقب دوري الأبطال الأوروبي ، ولكن عندما تذهب إلى مرحلة متقدمة تجد جميع الأعين على اللاعبين المميزين الذين تمتلكهم وفي النهاية هذا ما حدث مع موناكو.