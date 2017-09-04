ميسي رفض تعاقد برشلونة مع أوزيل

يعيش نادي برشلونة فترة صعبة في الموسم الحالي، وذلك بعد فقد النجم البرازيلي نيمار لصالح باريس سان جيرمان، وعدم القيام بتعاقدات قوية في الصيف سوى عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند.

والآن جاء الدور على الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي تسعى إدارة النادي الكاتلوني في اقناعه بالبقاء بأي طريقة ممكنة، خاصة أنه لم يقم حتى الآن بتوقيع العقود الرسمية لتجديد عقده.

وأشارت صحيفة “دون بالون” الإسبانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن ميسي رفض تعاقد برشلونة مع مسعود أوزيل نجم نادي أرسنال الحالي وريـال مدريد السابق.

وأضاف التقرير أن برشلونة كان قريب من تقديم عرض لأوزيل، ولكن ميسي رفض هذه الصفقة،و أكد أن صفقة أوزيل ليست جيدة بالشكل الكافي للإضافة للنادي الكاتلوني.

وتابع التقرير أن إدارة برشلونة وافقت على طلب ميسي، وذلك في محاولة لإرضاء النجم الأرجنتيني حتى لا يفكر في الرحيل عن صفوف النادي.

يذكر أن برشلونة حاول كثيرًا التعاقد مع كوتينيو نجم ليفربول في الصيف الحالي، ولكن إدارة النادي الإنجليزي رفضت جميع العروض المقدمة للنجم البرازيلي.